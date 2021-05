Attacchi d’arte ispirati al telescopio spaziale James Webb (Di mercoledì 5 maggio 2021) Pittura, scultura, grafica ma anche Lego e fumetti: quando la Nasa ha invitato il grande pubblico a trasformare in arte il telescopio James Webb, il successore di Hubble, pronto al lancio nei prossimi mesi, la fantasia si è letteralmente scatenata. La struttura del preziosissimo complesso di specchi, è evidentemente una gran fonte di curiosità e ispirazione. In questo video, appena diffuso dall’agenzia spaziale americana in occasione dell’ultimo World Art Day, ecco un condensato delle opere ricevute attraverso i canali sui social network negli ultimi anni. Ma sono centinaia in totale, spiegano dalla Nasa, e per chi volesse vederle tutte basta fare un giro su Instagram guidati dall’hashtag #JWSTArt? (col quale, eventualmente, taggare anche la propria proposta). (Credit video: James ... Leggi su wired (Di mercoledì 5 maggio 2021) Pittura, scultura, grafica ma anche Lego e fumetti: quando la Nasa ha invitato il grande pubblico a trasformare in arte il, il successore di Hubble, pronto al lancio nei prossimi mesi, la fantasia si è letteralmente scatenata. La struttura del preziosissimo complesso di specchi, è evidentemente una gran fonte di curiosità e ispirazione. In questo video, appena diffuso dall’agenziaamericana in occasione dell’ultimo World Art Day, ecco un condensato delle opere ricevute attraverso i canali sui social network negli ultimi anni. Ma sono centinaia in totale, spiegano dalla Nasa, e per chi volesse vederle tutte basta fare un giro su Instagram guidati dall’hashtag #JWSTArt? (col quale, eventualmente, taggare anche la propria proposta). (Credit video:...

