Torino | Cairo | «Con Nicola mi trovo bene | le sue idee calcistiche mi piacciono» – VIDEO

Urbano Cairo ha parlato del futuro di Davide Nicola sulla panchina del Torino (dal nostro inviato a Superga) – Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine della commemorazione del Grande Torino sul colle di Superga. Tra gli argomenti toccati, anche il futuro sulla panchina granata di Davide Nicola. Nicola – «Bravissimo Nicola. Con lui mi trovo molto bene, lo conosco da più di 15 anni. È una persona splendida, un ragazzo d'oro. Ha un temperamento notevole e idee calcistiche che mi piacciono». LETTURA NOMI – «La lettura dei nomi mi ha sorpreso, è stato molto emozionante. Senza gente è una cosa che dispiace, perché il loro abbraccio è una ...

