Taranto | incendio ex albergo | un fermato Un uomo rimase gravemente ferito

(Di martedì 4 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel corso della trascorsa nottata, i Carabinieri della Compagnia dihanno dato esecuzione al provvedimento di fermo di indiziato di delitto del PM per il reato di tentato omicidio, emesso nei confronti di M.A., 35enne, di origini marocchine, sprovvisto di permesso di soggiorno e senza fissa dimora, parcheggiatore abusivo, gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona e occupazione abusiva di luoghi pubblici, il quale, all’esito di serrate e ininterrotte indagini, è ritenuto responsabile dell’atto incendiario che, nella notte tra l’1 ed il 2 maggio, è quasi costato la vita ad un 33enne senza fissa dimora originario del Mali, attualmente ricoverato presso il centro grandi ustionati dell’ospedale di Brindisi. Il predetto aveva deciso di trascorrere la notte all’interno del locale caldaie dell’ex ...

... in primo luogo, tutelare il proprio veicolo dal rischio di furto ead un costo mensile ..., Brindisi, Manduria, Ostuni e Martina Franca. In ciascuna di esse, un team di professionisti ...Lo sottolinea l'associazione Babele diin merito all'che si è verificato la notte scorsa nell'ex Hotel Palace di, in cui è rimasto gravemente ferito un senzatetto di 33 anni, ...Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel corso della trascorsa nottata, i Carabinieri della Compagnia di Taranto hanno dato esecuzione al provvedimento di fermo di indiziato di delitto ...L’Associazione “Antiracket TARAS-APS” ha espresso solidarietà ai titolari del ristorante-frutteria, ubicato a San Vito, che è stato dato alle fiamme nei giorni scorsi. “Un vile e inqualificabile incen ...