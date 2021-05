Serie B 2020 2021 | il Monza vince lo spareggio promozione con il Lecce | decide una prodezza di Barberis

(Di martedì 4 maggio 2021) Ilpiega 1-0 ilnel match dell’U-Power Stadium valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di, grazie alla splendida rete siglata da Andreanel finale di primo tempo. In virtù di questo risultato i brianzoli agganciano proprio i salentini al terzo posto con 61 punti, andando a sole due lunghezze dalla Salernitana. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LE PAGELLE DEL MATCH Le due squadre hanno un buon approccio alla partita e decidono sin da subito di mettere la contesa su ritmi molto alti, ma le occasioni da rete latitano nei primi minuti. La prima grande occasione la costruiscono i padroni di casa con un cross dalla destra di Sampirisi per Colpani, il quale anticipa tutti ma non impatta la sfera nel migliore dei modi; la replica dei salentini non ...

Eppure la differenza reti è un modesto +6, perché la Salernitana fino a questo momento nella- 2021 ha segnato 39 gol e ne ha invece incassati 33, ma è comunque terza in classifica. ...... COME SEGUIRE LA PARTITA Il principale riferimento per la diretta di Vicenza Brescia sarà naturalmente, come per tutte le partite del campionato diB anche in questa stagione- 2021, la ...