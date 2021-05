Scuola, Bianchi: 'Tra 10 anni 1,4 mln studenti in meno' (Di martedì 4 maggio 2021) "Il Mef ci ha riconosciuto gli organici del passato e ha dato qualcosa in più. Nei prossimi 10 anni avremo 1 milione e 400 mila ragazzi in meno, avremmo quindi dovuto avere tanti insegnanti in meno. ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 maggio 2021) "Il Mef ci ha riconosciuto gli organici del passato e ha dato qualcosa in più. Nei prossimi 10avremo 1 milione e 400 mila ragazzi in, avremmo quindi dovuto avere tanti insegnanti in. ...

Giornaleditalia : Scuola, Bianchi: '1mln e 400 mila studenti in meno entro 10 anni' - Radio1Rai : ??#Scuola Il Ministro dell'Istruzione #Bianchi: 'C'è bisogno di mettere ordine. Abbiamo bisogno di un Testo unico su… - zazoomblog : Scuola Bianchi: Recuperare diseguaglianze e investire nellistruzione motore del Paese - #Scuola #Bianchi:… - TV7Benevento : Scuola: Marcucci, 'bene Bianchi su stabilizzazione precari'... - Radio1Rai : ??#Scuola Ministro #Bianchi: 'Nei prossimi 10 anni avremo 1,4 mln di ragazzi in meno. Abbiamo bisogno di prof per cl… -