Rai | Renzi | ‘autogrill? sarà stato un Camogli a segnare fine governo Conte?

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – "Fortuna vuole che il padre della prof (che avrebbe girato il video dell'incontro in autogrill tra Matteo Renzi e Marco Mancini, ndr) si senta male solo a Fiano Romano: se si fosse sentito male fuori da Palazzo Chigi, chissà quante volte avrebbe visto il dirigente dei servizi andare in visita da Conte. Chissà. E allora Report capisce che è il momento di dire la verità al popolo italiano. Meno male che c'è il servizio pubblico a svelare le trame dei politici italiani all'Autogrill. Rimane il dubbio che il giornalismo di inchiesta dovrà chiarire: è stato un Camogli o una Rustichella a segnare la dolorosa fine del governo Conte?". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

