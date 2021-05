Processo Ubi: il pm chiede tra i 5 e i 6 anni per Bazoli, Massiah, Zanetti e Moltrasio (Di martedì 4 maggio 2021) Ventisei condanne che vanno da un massimo di 6 anni e 8 mesi per Giovanni Bazoli a un minimo di 1 anno e 2 mesi. Cinque assoluzioni, tra cui la Banca. La confisca di oltre cinque milioni di euro. Sono le richieste del pm Paolo Mandurino al termine della requisitoria del Processo Ubi che si sta celebrando nell’aula magna dell’Università di Dalmine. Martedì il sostituto procuratore ha tirato le conclusioni della sua lunga esposizione durata quasi cinque udienze sull’inchiesta della procura di Bergamo sulla nascita nel 2007 di Ubi Banca, in particolare riguardo fusione tra la BPU Banca – Banche Popolari Unite e Banca Lombarda e Piemontese. All’origine di quell’accordo secondo l’accusa ci furono da una parte un ostacolo alle autorità di vigilanza (Banca d’Italia e Consob) e dall’altra l’influenza illecita sulle decisioni ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 maggio 2021) Ventisei condanne che vanno da un massimo di 6e 8 mesi per Giova un minimo di 1 anno e 2 mesi. Cinque assoluzioni, tra cui la Banca. La confisca di oltre cinque milioni di euro. Sono le richieste del pm Paolo Mandurino al termine della requisitoria delUbi che si sta celebrando nell’aula magna dell’Università di Dalmine. Martedì il sostituto procuratore ha tirato le conclusioni della sua lunga esposizione durata quasi cinque udienze sull’inchiesta della procura di Bergamo sulla nascita nel 2007 di Ubi Banca, in particolare riguardo fusione tra la BPU Banca – Banche Popolari Unite e Banca Lombarda e Piemontese. All’origine di quell’accordo secondo l’accusa ci furono da una parte un ostacolo alle autorità di vigilanza (Banca d’Italia e Consob) e dall’altra l’influenza illecita sulle decisioni ...

