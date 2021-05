Meteo Roma del 04-05-2021 ore 19:15 (Di martedì 4 maggio 2021) Meteo bene ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giorno a tratti instabile al mattino pioggia su Liguria e settori Alpini con nevicate a quote alte al pomeriggio precipitazioni diffuse su Lombardia trentino-alto Adige Veneto e Friuli piaciuto il nord-ovest atteso un generale miglioramento in serata pioggia insistente al Nord Est viabilità asciutta altrove al centro Maggiore stabilità al mattino qualche precipitazione tra Lazio e Abruzzo asciutto altrove al pomeriggio c’è lì poco irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni in Ampi spazi di sereno sulle regioni adriatiche parzialmente nuvoloso su quelle tirreniche al Sud è maltempo in graduale attenuazione al mattino non mi combatte tra Campania e Sicilia con pioviggini Stars sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna a pomeriggio ancora piogge tra Sicilia e Calabria con cieli sereni o ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 maggio 2021)bene ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giorno a tratti instabile al mattino pioggia su Liguria e settori Alpini con nevicate a quote alte al pomeriggio precipitazioni diffuse su Lombardia trentino-alto Adige Veneto e Friuli piaciuto il nord-ovest atteso un generale miglioramento in serata pioggia insistente al Nord Est viabilità asciutta altrove al centro Maggiore stabilità al mattino qualche precipitazione tra Lazio e Abruzzo asciutto altrove al pomeriggio c’è lì poco irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni in Ampi spazi di sereno sulle regioni adriatiche parzialmente nuvoloso su quelle tirreniche al Sud è maltempo in graduale attenuazione al mattino non mi combatte tra Campania e Sicilia con pioviggini Stars sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna a pomeriggio ancora piogge tra Sicilia e Calabria con cieli sereni o ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 04-05-2021 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - FraCaltagirone : Piove, sto con lo scooter e non ho il kway per la pioggia ??????? #finediunatristestoria ?? #roma #meteo ?? - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - tusciaweb : Salvini: “Il coprifuoco, con questo meteo, è un danno alla salute” Roma - “Il coprifuoco, con questo meteo, è un d… - quartomiglio : CRONACA METEO: forti temporali e tornado negli STATI UNITI con vittime e danni [VIDEO] -