La Germania dice no agli Atlantic 2: arrivano i Poseidon?

Il ministero della Difesa tedesco sembra aver finalmente scelto il successore dell'ormai obsoleto P-3C Orion, il pattugliatore marittimo quadriturboelica che è in forza alla Marineflieger sin dal 2006. Come riportato dal Behörden Spiegel risulta che il segretario di Stato parlamentare Thomas Silberhorn abbia respinto l'offerta francese di una soluzione provvisoria che prevedeva gli Atlantic 2.

Ultime Notizie dalla rete : Germania dice CN: identità 'asilanti', agevolare accesso a cellulari e tablet ... ispiratosi a una prassi in uso in Germania. La proposta, sostenuta anche dal Consiglio federale, è ... invece, ha rammentato che i richiedenti asilo, come dice la legge attuale, hanno l'obbligo di ...

Bellezza, valori e grande umiltà, la chiave del successo del supermodello italiano Fabio Mancini ... ancor di più nel suo mondo! Ma andiamo a conoscerlo più da vicino Fabio Mancini nasce in Germania ...suo lato più intimo e ancor più bello della sua iconica bellezza La beneficenza si fa e non si dice! ...

Lockdown Germania, Merkel dice sì Adnkronos Platinette contro Fedez: il Ddl Zan è una “legge da Germania dell’est” Il duro attacco del personaggio pubblico a quanto previsto nel Ddl Zan, che smonta clamorosamente le tesi di cui si è parlato molto.

North Stream 2: la guerra degli Usa alla Russia, sulla pelle degli europei Il progetto North Stream 2 (NS2) rappresenta 50 miliardi di m3/anno. Anche se gli obiettivi di carbon neutrality hanno modificato la quota di GNL nel mix energetico, il calo della produzione di carbon ...

