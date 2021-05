Il sistema sicurezza a rischio collasso

(Di martedì 4 maggio 2021) La forte e crescente esigenza diche arriva dal Paese si scontra, ormai da anni, con lavoratrici e lavoratori in divisa sempre più anziani e con assunzioni che non riescono a compensare il numero dei pensionati. L’età media del personale della Polizia di Stato nelle Questure e nei Commissariati è oggi di 48 anni, con punte di 53 anni in realtà come Pordenone e Rieti e di 52 anni a Chieti, Cosenza, Grosseto, Lecce, Matera, Salerno, Teramo, Terni, Vicenza e Viterbo. I numeri dicono che ogni anno, nella sola Polizia, vanno in pensione circa 3.000 persone. Mediamente ogni 2 assunti ci sono 3 pensionati. Si capisce da sé che il depauperamento del personale, che ammonta a circa 97.000 unità e che già soffre di una carenza di 10.000 operatori, è destinato a crescere. Quello che risulta a oggi francamente inaccettabile è che a maggio non sia ancora stato pubblicato ...

il Dolomiti

La forte e crescente esigenza di sicurezza che arriva dal Paese si scontra, ormai da anni, con lavoratrici e lavoratori in divisa sempre più anziani e con assunzioni che non riescono a compensare il n ...Il Gruppo Aton, specializzato nello sviluppo e applicazione di soluzioni IT full service, ha sviluppato significative competenze in ambito IoT, AI, Blockchain, Gdpr e Cyber Security per aprirsi a nuov ...