Il più ambizioso programma climatico e ambientale dell’Ue

(Di martedì 4 maggio 2021) Oltre 5 miliardi di investimenti, di cui 3,5 destinati alle attività ambientali e 1,9 all’azione per il clima. È il bilancio assegnato, nel compromesso sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, alLife, che diventerà il piùdell’Unione europea. ?LIVE at #EPlenary from 15:15 CET? ??MEPs will debate and vote on the 2021-27 @LIFEprogramme, the EU’s most ambitious climate and environmental programme with a budget of 5.4bn??? Rapporteur: @NilsTorvalds @EP Environment WATCH LIVE on the MMC?????https://t.co/HksKuEW5JN pic.twitter.com/hoynu1S9p5 — EP Audiovisual (@europarlAV) April 29, 2021 Il testo è stato approvato, senza votazione (visto che non sono stati presentati emendamenti), lo scorso giovedì nella sessione plenaria del Parlamento europeo ed entrerà in vigore retroattivamente dal primo gennaio 2021. Lanciato nel 1992, Life è ...