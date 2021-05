Gazzetta – Kaio Jorge: il Napoli vuole chiudere in fretta: numeri da predestinato (Di martedì 4 maggio 2021) Kaio Jorge al Napoli è una trattativa che Cristiano Giuntoli vuole chiudere nel più breve tempo possibile. Il calciomercato della SSCN è molto intenso anche in questa fase in cui non si sa ancora bene chi ci sarà sulla panchina partenopea. Kaio Jorge sembra proprio il profilo perfetto per la società di Aurelio De Laurentiis, dato che a 19 anni è un astro nascente del calcio brasiliano, ha già numeri importanti. Giovane, buono per il presente e con enormi margini di crescita, insomma Kaio Jorge è l’identikit perfetto per il Napoli di Aurelio De Luarentiis. Come gioca Kaio Jorge Kaio Jorge ha le stimmate del ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 maggio 2021)alè una trattativa che Cristiano Giuntolinel più breve tempo possibile. Il calciomercato della SSCN è molto intenso anche in questa fase in cui non si sa ancora bene chi ci sarà sulla panchina partenopea.sembra proprio il profilo perfetto per la società di Aurelio De Laurentiis, dato che a 19 anni è un astro nascente del calcio brasiliano, ha giàimportanti. Giovane, buono per il presente e con enormi margini di crescita, insommaè l’identikit perfetto per ildi Aurelio De Luarentiis. Come giocaha le stimmate del ...

