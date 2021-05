Ermal Meta nella bufera, critica gli assembramenti per lo scudetto dell’Inter e il web gli si rivolta contro (Di martedì 4 maggio 2021) In tempi di covid, quando la gente è terrorizzata dal virus e le attività economiche stanno sul lastrico e non si sa se tante saracinesche verranno più tirate su, la festa che si è svolta a Milano per la vittoria dello scudetto dell’Inter è stato un pugno allo stomaco. Tanti hanno criticato i vari atteggiamenti tenuti anche da qualche vip e se il popolo del web ha dato addosso a Filippo Magnini perché sé stato ripreso in piazza a festeggiare, in barba a tutte le norme anticovid è stato, invece, apprezzato il comportamento di Amadeus che ha festeggiato si, come tifoso dell’Inter ma in macchina, facendo svolazzare la bandiera dal finestrino e strombazzando solo in compagnia della moglie Giovanna Civitillo e del figlio che, anche se piccolo, pare sia già molto tifoso come il padre. Magnini si è difeso dicendo di ... Leggi su baritalianews (Di martedì 4 maggio 2021) In tempi di covid, quando la gente è terrorizzata dal virus e le attività economiche stanno sul lastrico e non si sa se tante saracinesche verranno più tirate su, la festa che si è svolta a Milano per la vittoria delloè stato un pugno allo stomaco. Tanti hannoto i vari atteggiamenti tenuti anche da qualche vip e se il popolo del web ha dato addosso a Filippo Magnini perché sé stato ripreso in piazza a festeggiare, in barba a tutte le norme anticovid è stato, invece, apprezzato il comportamento di Amadeus che ha festeggiato si, come tifosoma in macchina, facendo svolazzare la bandiera dal finestrino e strombazzando solo in compagnia della moglie Giovanna Civitillo e del figlio che, anche se piccolo, pare sia già molto tifoso come il padre. Magnini si è difeso dicendo di ...

