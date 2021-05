Covid: Ema avvia revisione su vaccino cinese (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 mag. Adnkronos Salute) - L'Ema avvia l'iter di valutazione di un vaccino cinese contro Covid-19. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco ha iniziato infatti il processo di revisione ciclica (rolling review) per il vaccino Vero Cell inattivato - che contiene cioè il coronavirus Sars-CoV-2 ucciso, quindi non in grado di causare malattia - sviluppato da Sinovac Life Sciences Co. Il richiedente Ue è Life'On Srl. La decisione del Chmp di avviare la procedura di revisione continua - nella quale i dati sul prodotto vengono valutati dall'ente regolatorio a mano a mano che sono resi disponibili - si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio (preclinici) e di studi clinici. "Questi studi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 mag. Adnkronos Salute) - L'Emal'iter di valutazione di uncontro-19. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco ha iniziato infatti il processo diciclica (rolling review) per ilVero Cell inattivato - che contiene cioè il coronavirus Sars-CoV-2 ucciso, quindi non in grado di causare malattia - sviluppato da Sinovac Life Sciences Co. Il richiedente Ue è Life'On Srl. La decisione del Chmp dire la procedura dicontinua - nella quale i dati sul prodotto vengono valutati dall'ente regolatorio a mano a mano che sono resi disponibili - si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio (preclinici) e di studi clinici. "Questi studi ...

RobertoBurioni : Sento parlare di vaccini (di varie nazionalità) che non sono ancora approvati da EMA e FDA. Voi mi conoscete e non… - RobertoBurioni : Lasciamo lavorare in pace EMA senza pressioni politiche. - Agenpress : Covid. L'Ema avvia l'esame del vaccino di Sinovac - folucar : RT @GiovaQuez: Ema ha iniziato la rolling review del vaccino contro il Covid di Sinovac #Covid - ITdominusIT : ??I medici di “DOCTORS FOR COVID ETHICS” all’EMA: FERMATEVI! O SARETE RITENUTI RESPONSABILI DI CRIMINI CONTRO L’UMAN… -