Covid, calano i ricoverati in t. intensiva e nei reparti ordinari. I DATI (Di mercoledì 5 maggio 2021) In rianimazione si trovano 2.423 persone (-67 rispetto a ieri), mentre negli altri reparti ci sono 18.176 malati di Coronavirus (-219). Sono 9.116 i nuovi contagi in Italia, secondo il bollettino del 4 maggio. Sono stati effettuati 315.506 tamponi giornalieri e la percentuale di positivi è al 2,9%

