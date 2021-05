Amazon vince facile: nel 2020 in Europa 44 miliardi di ricavi e zero tasse pagate (Di martedì 4 maggio 2021) Amazon: in Europa 44 miliardi di ricavi e zero tasse pagate Nel 2020, anche grazie alla pandemia di Covid, Amazon, il colosso dell’e-commerce, ha registrato nella sola Europa 44 miliardi di ricavi senza aver pagato neanche un centesimo di tasse. A rivelarlo è stato il quotidiano britannico The Guardian, che ha esaminato il bilancio della società di Jeff Bezos. Ebbene, la sede europea dell’azienda ha denunciato ricavi per 44 miliardi di euro, circa 12 miliardi in più rispetto all’anno precedente. I guadagni sono frutto delle vendite effettuate in Italia, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Polonia e Svezia, Paesi a cui ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021): in44diNel, anche grazie alla pandemia di Covid,, il colosso dell’e-commerce, ha registrato nella sola44disenza aver pagato neanche un centesimo di. A rivelarlo è stato il quotidiano britannico The Guardian, che ha esaminato il bilancio della società di Jeff Bezos. Ebbene, la sede europea dell’azienda ha denunciatoper 44di euro, circa 12in più rispetto all’anno precedente. I guadagni sono frutto delle vendite effettuate in Italia, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Polonia e Svezia, Paesi a cui ...

rennydee : ?? Oggi nella #TradingZone è caccia al prezzo del #Dax! Quale sarà la #quotazione alle ore 17.00? Scrivilo tra le… - 053_Vince : Per colpire #Fedez le provate tutte?? ora lui dovrebbe interessarsi a risolvere tutti i problemi dell'Italia creati… - Sa_Sa__Vince_ : RT @Lidia_Undiemi: Questo primo maggio abbiamo raggiunto un livello di ipocrisia talmente alto da aver trasformato in eroe un testimonial d… - KarlEmme1 : @nonexpedit il Vero Comunista è più un ruolo. Per esempio quando la Lucarelli critica Fedez perché non ha denunciat… - Sa_Sa__Vince_ : RT @lorepregliasco: Esercizio di immaginazione: che telefonate avrebbe ricevuto #Fedez, testimonial Amazon, se sul palco della festa dei la… -