Vietato ricordare le vittime delle stragi partigiane | la sceneggiata dell’Anpi a Dongo video

(Di lunedì 3 maggio 2021) L’Anpi scende in piazza acontro chi volevala strage dei partigiani contro 15 fascisti fucilati senza pietà. La memoria, anche per i morti, vale solo a senso unico. Ecco il motivo della manifestazione “No ai fascismi di ieri e di oggi” andata in scena ieri ain contemporanea con la commemorazione dei gerarchi fascisti fucilati il 28 aprile del 1945 dai partigiani. L’Anpi prova a bloccare il ricordoL’Anpi è scesa in piazza con cartelli e striscioni fronteggiando una settantina di persone che stavano ricordando quei morti. Al grido di “Bella ciao”, in piazza Paracchini a, i partigiani hanno cercato di bloccare la cerimonia organizzata dall’associazione Mario Nicollini di Como, autorizzata da Questura e Prefettura. ...

In ultimo, ma non per ultimo, così come riportato nel blog della professoressa Marina Castellaneta - marinacastellaneta.it - è utileche 'l'accesso ai dati telefonici di una giornalista, ...'Oggi siamo qui per ritrovarci insieme, come il mercoledì sera, ma anche perla figura di ... dato la risoluzione definitiva del problema legato all'uso del metano,categoricamente da ...La stella polare, che oggi 3 Maggio «Giornata mondiale della libertà di stampa», traccia la riflessione per riflettere in merito a cosa accade nella galassia dell’informazione ...Oggi, lunedì 3 maggio, auguri a Giacomo e Filippo. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Parole: depauperato (impoverito, privato dell’efficienza o della vitalità; in agraria di terreno in cui le ...