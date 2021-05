Twitter | gli Spazi audio quasi per tutti E arrivano i biglietti a pagamento

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il social dell'uccellino dà la possibilità agli utenti con almeno 600 follower di proporre le proprie "stanze" per le conversazioni vocali. E preannuncia i ticket, la programmazione, i co-host e nuovi metodi per scoprire le chiacchierate sull'app

Continua la sperimentazione delle conversazioni audio nate sul modello di Clubhouse. Gli "host" potranno far pagare un biglietto per le stanze versando a Twitter una commissione ...