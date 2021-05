Tesoro | il fabbisogno nei primi 4 mesi in aumento a 53 | 65 miliardi

Ultime Notizie dalla rete : Tesoro fabbisogno

Tiscali.it

Ad aprile il, in via provvisoria, è di 12,5 miliardi, in miglioramento di circa 5,5 ... Questo miglioramento, sottolinea il, "è parzialmente neutralizzato dall'aumento di spesa dovuto, ...2021 - 2023 ed il relativo elenco annuale 2021, il Piano deldi personale 2021 - 2023, ... "Abbiamo fattodelle osservazioni ricevute in passato, nessun libro dei sogni, il Dup 2021 - ...Nel mese di aprile il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 12,5 mld, in miglioramento di circa 5,5 mld rispetto al risultato del corrispondente mese dello sc ...Il Tesoro prepara la terza emissione del Btp in dollari. Mandato per il collocamento affidato a Citigroup, Deutsche Bank e Morgan Stanley.