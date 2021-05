(Di lunedì 3 maggio 2021) E’ in arrivo un nuovo pacchetto di aiuti con un nuovo stop alleesattoriali, interventi su Imu e Tosap e proroga del blocco degli sfratti. Entro la fine di questa settimana, il Consiglio dei ministri approverà infatti il decreto Sostegni-bis, detto anche decreto Imprese, ricorda laleggepertutti.it, che contiene altri aiuti all’economia ed il piano di investimenti da 5 miliardi di euro rimasto fuori dal Pnrr. Tra le misure contenute nel decreto legge in arrivo, c’è il nuovo congelamento delleesattoriali. Una prima ipotesi parla dello stop per tuttial 31 maggio 2021 per poi lasciare spazio ad una ripresa graduale a inizio giugno, eventualmente con tempi più dilatati per le categorie maggiormente colpite dall’emergenza Covid. Tuttavia, e su insistenza di una componente del Governo, i tecnici del ministero ...

Andyphone : RT @Adnkronos: #Tasse e #cartelle, proroga sospensione: le novità. #Fisco - fisco24_info : Tasse e cartelle, fino a quando dura la sospensione?: Tra le misure contenute nel decreto legge in arrivo ci sono l… - Adnkronos : #Tasse e #cartelle, proroga sospensione: le novità. #Fisco - laleggepertutti : #Tasse e cartelle sospese fino all’estate - - LoSchimme : Tasse e cartelle sospese fino all’estate -

Ultime Notizie dalla rete : Tasse cartelle

La Legge per Tutti

Tra le misure contenute nel decreto legge in arrivo, c'è il nuovo congelamento delle... Per quanto riguarda le, il decreto legge in arrivo in settimana dovrebbe intervenire sul taglio ...Il fondo crediti di dubbia esigibilità anche in previsione della cartolarizzazione delle... riduce i disavanzi passati, riduce le, riesce a garantire, migliorare e dare anche servizi ...Italia Viva chiede la proroga alla sospensione delle cartelle esattoriali, per Davide Faraoni :"misura di assoluto buonsenso" ...Entro la fine di questa settimana, il Consiglio dei ministri approverà il decreto Sostegni-bis, detto anche decreto Imprese, che contiene un nuovo pacchetto di aiuti all’economia ed il piano di invest ...