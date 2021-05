Serie A, cosa conta in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre? Il regolamento (Di lunedì 3 maggio 2021) La volata finale è partita. Il campionato di Serie A 2020/2021 si appresta ad essere uno dei più avvincenti degli ultimi anni soprattutto per la corsa alla Champions League, che potrebbe stabilire un nuovo punteggio record (che attualmente è fissato a 72 punti della stagione 2017/2018) e per la corsa salvezza. Lo scudetto invece sembra ormai aver presto la strada di Appiano Gentile visto che l’Inter di Antonio Conte ha un grande margine di vantaggio da gestire in questo finale. cosa conta in caso di arrivo a pari punti tra due squadre e in caso di arrivo a tre o clamorosamente a quattro? Andiamo a vedere tutti i punti, criterio per criterio. arrivo A DUE ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) La volata finale è partita. Il campionato diA 2020/2021 si appresta ad essere uno dei più avvincenti degli ultimi anni soprattutto per la corsa alla Champions League, che potrebbe stabilire un nuovo punteggio record (che attualmente è fissato a 72della stagione 2017/2018) e per la corsa salvezza. Lo scudetto invece sembra ormai aver presto la strada di Appiano Gentile visto che l’Inter di Antonio Conte ha un grande margine di vantaggio da gestire in questo finale.inditra duee india tre o clamorosamente a quattro? Andiamo a vedere tutti i, criterio per criterio.A DUE ...

Gazzetta_it : #Milan, ma cosa succede? Neanche un'ammonizione nelle ultime tre gare... - rockmepesy : RT @DarthCesco: Che poi la cosa bella è che questi sono solo i film. CIOÈ POI ABBIAMO PURE LE SERIE DA METTERE IN MEZZO E SINCERAMENTE GRAZ… - lillisxt : RT @DarthCesco: Che poi la cosa bella è che questi sono solo i film. CIOÈ POI ABBIAMO PURE LE SERIE DA METTERE IN MEZZO E SINCERAMENTE GRAZ… - jeanpauldl1998 : @_Simo95_ @capitoneout Può piacerti o no ma rimarrà nella storia del calcio. Cosa che si può dire di pochissimi che… - lorellaxs : RT @DarthCesco: Che poi la cosa bella è che questi sono solo i film. CIOÈ POI ABBIAMO PURE LE SERIE DA METTERE IN MEZZO E SINCERAMENTE GRAZ… -