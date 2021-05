Scudetto Inter | la rassegna stampa | ' Zhang | campioni' | ' I più forti'

diegogodin : Complimenti all’Inter, ai miei vecchi compagni e soprattutto ai suoi tifosi per questo Scudetto ???????? - GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - Inter : ?? | I M SCUDETTO Questo è il 19°. Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: #IMScudetto! #IMInter #ForzaInter ??? - SFerr87 : RT @Inter: ?? | I M SCUDETTO Questo è il 19°. Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: #IMScudetto! #IMInter #ForzaInter ??? https://t.co… - Santo94991814 : RT @Inter: ?? | I M SCUDETTO Questo è il 19°. Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: #IMScudetto! #IMInter #ForzaInter ??? https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Scudetto Inter

L'ex tecnico Marcello Lippi ha rilasciato alcune dichiarazioni sullodell'facendo i complimenti soprattutto ad Antonio Conte La stagione di Antonio. Anche Marcello Lippi elogia il tecnico dell'Antonio Conte dopo il trionfo di ieri. Ecco le sue ...E perché ognidell'ne vale 4 o 5 di quelli degli altri…'.E’ grande festa in casa Inter per la vittoria del diciannovesimo scudetto, è stato un traguardo meritato per la squadra di Antonio Conte che ha dominato in lungo ed in largo già dalle prime giornate.A Mattino 5 si discute della vittoria dello scudetto dell'Inter che ha visto Milano trasformata in una tifoseria a cielo aperto ai tempi del Covid.