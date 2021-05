Ondulati Maranello | nell' incontro in Regione il 5 maggio Cgil - Slc Cgil si aspetta risposte concrete sulla continuità occupazionale a

(Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi a 6 mesi di distanza non ci sono più scusanti: il capannone si può e si deve costruire a! Per queste ragioni troviamo preoccupanti e inopportune le voci a mezzo stampa (Gazzetta di ...

sassuolo2000 : Ondulati Maranello: nell'incontro in Regione il 5 maggio Cgil-Slc/Cgil si aspetta risposte concrete sulla continuit… - gazzettamantova : Produzione cartone e scatolificio a Castelbelforte: parte l’iter La richiesta presentata da Ondulati Maranello. Cre… -

Ultime Notizie dalla rete : Ondulati Maranello

sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000

Dopo la vendita dello stabilimento dia Ferrari Auto lo scorso autunno, si è aperto un tavolo di trattativa su richiesta scritta della Cgil di Modena presso la Regione Emilia Romagna alla presenza dell'assessore Colla ...La Regione Emilia - Romagna ha partecipato nei giorni scorsi al tavolo istituzionale dedicato allaSpa, alla ricerca di nuovo sito produttivo dopo la vendita dell'area attuale di insediamento al gruppo Ferrari. 'La forza dellae' territoriale, e le grandi ...Dopo la vendita dello stabilimento di Ondulati Maranello a Ferrari Auto lo scorso autunno, si è aperto un tavolo di trattativa su richiesta scritta della Cgil di Modena presso la Regione Emilia Romagn ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8: ORARIO IN CHIARO QUALIFICHE GP PORTOGALLO DI OGGI LA CRONACA DELLE FP3 14.10: Appuntamento, dunque, alle 16.00 per le qualifiche e si prospetta un ...