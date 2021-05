Morto in Francia il dj Davide Masitti | la compagna è accusata di omicidio

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il djqualche giorno fa nella sua villetta a Saint Michel de Castelnau, in, a causa di una coltellata al fianco: laè adessodi. Il dj(Facebook), noto dj originario di Modena che due anni fa si era trasferito in, ènella sua villetta martedì 27 aprile in circostanze ancora da chiarire. A risultare fatale è stata una coltellata al fianco. Le autorità transalpine hanno aperto un’inchiesta pervolontario e hanno posto la, anche lei italiana, in custodia giudiziaria. Secondo gli inquirenti la donna lo ...

...è uno schiaffo alla Costituzione l'entusiasmo che circonda l'arresto degli ex terroristi in?... Kant èprima che gli ideali della Rivoluzione francese separassero definitivamente il diritto ...Gli inquirenti hanno arrestato la compagna di Davide Masittilo scorso martedì 27 aprile 2021. L'uomo è un famoso dj di musica elettronica e viveva incon la sua famiglia. Noto anche come ' Da Frikkyo ' si era trasferito in quel piccolo paesino ...Giallo in Francia sulla morte di un dj italiano, originario di Modena, morto martedì scorso con una coltellata al fianco che sarebbe risultata fatale. A perdere la vita, nel piccolo paese ...Davide Masitti, dj italiano, è stato accoltellato in Francia. La compagna musicista è indagata per averlo colpito senza l'intenzione di ucciderlo.