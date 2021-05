(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Cantante, attore, conduttore televisivo, regista teatrale, showman, doppiatore e ballerino. Quanti artisti possono vantare un curriculum ricco e articolato come quello di? Il popolarissimo “cantattore”, come ama definirsi, un talento caleidoscopico esercitato con la scrupolosa professionalità dei Maestri d’altri tempi, oggi taglia il traguardo dei 70. Dalle flessioni e spaccate che incantano la platea nei suoi spettacoli sembrerebbe molto più giovane. GiovCalone, questo il suo nome all’anagrafe, è nato il 3 maggio del 1951 a, figlio di Giuseppina ed Umberto, quinto di otto figli. La sua carriera inizia a soli 13quando, con lo pseudonimo di GiRock, incide il suo primo ...

Agenzia_Ansa : Massimo Ranieri, 70 anni del popolarissimo 'cantattore' #ANSA - RaiNews : Massimo Ranieri compie 70 anni - Corriere : Massimo Ranieri ha 70 anni, a 7 spazzino, la figlia riconosciuta a 44 e altre 8 cose... - GrainSand_Anja : RT @Annalisa3073: 'L'universo femminile è meraviglioso, e a noi ancora tanto sconosciuto,ed è giusto che rimanga così,perché è parte di ciò… - anteprima24 : ** Massimo Ranieri compie 70 anni: 'Rappresenta al meglio la geniale creatività di #Napoli' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ranieri

>> Tutte le notizie di UrbanPost ARTICOLO - Dall'infanzia difficile al palcoscenico:festeggia i suoi 70 anni ARTICOLO - Billie Eilish, il nuovo look sulla copertina di Vogue: è ...Oggi, lunedì 3 maggio,compie 70 anni . Non è facile riassumere in poche righe la vita e la carriera di, al secolo Giovanni Calone : cantante, attore, conduttore televisivo, regista teatrale, ...«Napoli è tutto, mi ha insegnato a rinascere...Vivevo al Pannoletto di Santa Lucia 41 al quinto piano di un palazzo proprio nel cuore di un borgo che era la casa dei pescatori e ...Napoli – Cantante, attore, conduttore televisivo, regista teatrale, showman, doppiatore e ballerino. Quanti artisti possono vantare un curriculum ricco e articolato come quello di Massimo Ranieri? Il ...