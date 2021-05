Madrid Open | Cecchinato nel tabellone principale Out Musetti | Travaglia e Mager

MoisesTunon : Madrid Sci-Fi Film Festival OPEN! @sci_film - festhome : Madrid Sci-Fi Film Festival OPEN! @sci_film - Beuve_ : Luigi Boccherini: Fandango, Sinfonie & La Musica Notturna Di Madrid - la_stordita : RT @filippomricci: Oggi tennis da spettatore. Mutua Madrid Open con il 40% della capienza. Per ora poca gente - filippomricci : Oggi tennis da spettatore. Mutua Madrid Open con il 40% della capienza. Per ora poca gente -

Ultime Notizie dalla rete : Madrid Open

Sky Sport

Marco Cecchinato ha centrato l'ingresso nel tabellone principale del "Mutua", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.614.465 euro , che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il 28enne palermitano, ......Sonego dopo il trionfo al Sardegna. Il torinese si è procurato una microfrattura al dito in casa nei giorni scorsi, ma farà di tutto per esserci dopo aver saltato precauzionalmente. L'...Saranno quattro gli azzurri al via del main draw del Masters 1000 di Madrid. Peccato perché l'unico dei quattro azzurri a qualificarsi è stato Marco Cecchinato che ha centrato l'ingresso nel tabellone ...Marco Cecchinato ha centrato l'ingresso nel tabellone principale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.614.465 ...