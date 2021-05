M5s, Rousseau cambia i colori del blog delle Stelle: via il giallo, ora il sito è rosso. E pubblica un post di Alessandro Di Battista (Di lunedì 3 maggio 2021) Il blog delle Stelle perde il giallo che contraddistingue da sempre il Movimento. In queste ore il sito web ha cambiato faccia, introducendo come colore predominante il rosso. Non un semplice restyling, ma una mossa politica destinata ad allargare ancora di più le distanze – ormai incolmabili – tra l’associazione Rousseau e i pentastellati. Dopo il divorzio che si è consumato nelle scorse settimane, infatti, l’associazione guidata da Davide Casaleggio ha deciso di rimarcare, anche tramite i nuovi colori, a chi spetta la proprietà del blog che negli anni è stato il principale house organ del Movimento. “Il blog delle Stelle è il blog ufficiale della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilperde ilche contraddistingue da sempre il Movimento. In queste ore ilweb hato faccia, introducendo come colore predominante il. Non un semplice restyling, ma una mossa politica destinata ad allargare ancora di più le distanze – ormai incolmabili – tra l’associazionee i pentastellati. Dopo il divorzio che si è consumato nelle scorse settimane, infatti, l’associazione guidata da Davide Casaleggio ha deciso di rimarcare, anche tramite i nuovi, a chi spetta la proprietà delche negli anni è stato il principale house organ del Movimento. “Ilè ilufficiale della ...

