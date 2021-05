Lotta | Preolimpico 2021 | Conyedo | Kakhelashvili e Dalma Caneva si giocano l’ultima chance per Tokyo

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 maggio 2021) Cresce l’attesa a Sofia per l’ultimo e decisivo evento di qualificazione olimpica dellaai Giochi di. Da giovedì 6 a domenica 9 maggio la capitale bulgara si appresta ad ospitare un torneosu base mondiale che metterà in palio gli ultimi due pass a disposizione in ciascuna delle 18 categorie di peso olimpiche della. Diramata la lista degli iscritti, saranno 474 gli atleti in gara da 84 Paesi, che lotteranno per 36 pass olimpici complessivi. L’Italia, già qualificata nei -74 kg dello stile libero con Frank Chamizo (grazie all’argento del Mondiale 2019), sarà presente a Sofia con una selezione di 12tori a caccia del sogno a cinque cerchi. Fari puntati per la squadra azzurra su Abraham, Nikoloz ...