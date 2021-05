Hacking the City, le idee vincenti per le città del futuro (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) - Soluzioni concrete per la progettazione della città circolare del futuro e per fare fronte alle attuali sfide ambientali, sociali ed economiche. A proporle studenti universitari, neolaureati e dottorandi di tutta Italia durante l'evento L'evento, che è stato realizzato interamente online, è nato con l'obiettivo di ideare e sostenere progettualità innovative e circolari, coinvolgendo i principali atenei italiani ed alcune delle maggiori aziende operanti in Italia su quest'ambito. "Siamo molto soddisfatti dalla buona riuscita e delle proposte innovative sviluppate durante Hacking the City - Design a Circular Future. L'hackathon si è rivelato un'importante occasione per mettere in relazione studenti, Università, aziende e singoli professionisti a favore di una crescita sostenibile e di un impatto sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) - Soluzioni concrete per la progettazione dellacircolare dele per fare fronte alle attuali sfide ambientali, sociali ed economiche. A proporle studenti universitari, neolaureati e dottorandi di tutta Italia durante l'evento L'evento, che è stato realizzato interamente online, è nato con l'obiettivo di ideare e sostenere progettualità innovative e circolari, coinvolgendo i principali atenei italiani ed alcune delle maggiori aziende operanti in Italia su quest'ambito. "Siamo molto soddisfatti dalla buona riuscita e delle proposte innovative sviluppate durantethe- Design a Circular Future. L'hackathon si è rivelato un'importante occasione per mettere in relazione studenti, Università, aziende e singoli professionisti a favore di una crescita sostenibile e di un impatto sempre ...

