Festeggiamenti Inter, Fontana: «Mi auguro non ci sia un aumento dei contagi» (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Sindaco di Milano Attilio Fontana ha commentato i Festeggiamenti e gli assembrati che si sono verificati per la vittoria dello scudetto dell’Inter Attilio Fontana, Sindaco di Milano, ha commentato quanto accaduto ieri in città con i Festeggiamenti e gli assembrati dovuti alla vittoria dell’Inter dello scudetto. «Era probabile che eventi del genere si potessero verificare. L’importante è che non si verifichino più. Bisogna chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza. Mi auguro e spero che non aumentino i contagi, ma questo lo potremo dire tra due settimane. Speriamo che situazioni di questo genere non abbiamo determinato nessuna conseguenza e speriamo che in futuro si evitino ulteriori scene di questo genere perché onestamente ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Sindaco di Milano Attilioha commentato ie gli assembrati che si sono verificati per la vittoria dello scudetto dell’Attilio, Sindaco di Milano, ha commentato quanto accaduto ieri in città con ie gli assembrati dovuti alla vittoria dell’dello scudetto. «Era probabile che eventi del genere si potessero verificare. L’importante è che non si verifichino più. Bisogna chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza. Mie spero che non aumentino i, ma questo lo potremo dire tra due settimane. Speriamo che situazioni di questo genere non abbiamo determinato nessuna conseguenza e speriamo che in futuro si evitino ulteriori scene di questo genere perché onestamente ...

