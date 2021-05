Eva Grimaldi in lacrime per la madre morta: “Non ce la faccio…” (Di lunedì 3 maggio 2021) Eva Grimaldi è stata ospite di Domenica In, dove è scoppiata in lacrime parlando di sua madre, scomparsa nel 2017. La scomparsa della madre ha profondamente segnato Eva Grimaldi, che al salotto tv di Domenica In è riuscita a stento a trattenere le sue lacrime di commozione parlando della donna. “Scusate, ma ogni volta che la nomino mi commuovo”, ha dichiarato l’attrice, subito consolata da sua moglie Imma Battaglia e dalla conduttrice del salotto tv. Eva Grimaldi in lacrime per la madre scomparsa In vista del loro secondo anniversario di matrimonio Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno “festeggiato” prendendo parte in qualità di ospiti di Domenica In, dove hanno parlato del loro primo incontro e di come tra loro ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 3 maggio 2021) Evaè stata ospite di Domenica In, dove è scoppiata inparlando di sua, scomparsa nel 2017. La scomparsa dellaha profondamente segnato Eva, che al salotto tv di Domenica In è riuscita a stento a trattenere le suedi commozione parlando della donna. “Scusate, ma ogni volta che la nomino mi commuovo”, ha dichiarato l’attrice, subito consolata da sua moglie Imma Battaglia e dalla conduttrice del salotto tv. Evainper lascomparsa In vista del loro secondo anniversario di matrimonio Evae Imma Battaglia hanno “festeggiato” prendendo parte in qualità di ospiti di Domenica In, dove hanno parlato del loro primo incontro e di come tra loro ...

