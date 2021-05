Codacons contro la Rai: primo maggio pubblicità occulta e censura (Di lunedì 3 maggio 2021) Codacons si scaglia contro l’azienda Rai. Nel concerto del 1° maggio “2 circostanze gravissime che hanno riguargato Fedez”. Il concerto del primo maggio a Roma è nato come occasione per coniugare intrattenimento e riflessione sui diritti dei lavoratori. Negli anni questo secondo intento si è diradato in favore del primo, ma in ogni caso la L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 3 maggio 2021)si scaglial’azienda Rai. Nel concerto del 1°“2 circostanze gravissime che hanno riguargato Fedez”. Il concerto dela Roma è nato come occasione per coniugare intrattenimento e riflessione sui diritti dei lavoratori. Negli anni questo secondo intento si è diradato in favore del, ma in ogni caso la L'articolo proviene da Consumatore.com.

Obi1K2 : @OptiMagazine Il #Codacons contro #Fedez Ragazzi questo è stalking.. Al #codacons .. gli fate le poste pure sotto casa??? - OptiMagazine : Il #Codacons contro #Fedez per 'pubblicità occulta' - Il Codacons presenta un esposto contro Fedez per pubblicità o… - alessjapx : RT @isainsolia: andare contro il politicamente corretto è quello che ha fatto #Fedez al #concertone citando il Codacons, la vicedirettrice… - Valeria93113820 : @rubio_chef @LegaSalvini @Fedez @ChiaraFerragni Tra l'altro qualche anno fa la pensava in un modo un tantino divers… - colabella63 : RT @isainsolia: andare contro il politicamente corretto è quello che ha fatto #Fedez al #concertone citando il Codacons, la vicedirettrice… -