Champions e retrocessione, partono due incertissimi 'mini tornei' (Di lunedì 3 maggio 2021) AGI - Terminata la corsa allo Scudetto che ha riportato l'Inter sul tetto d'Italia dopo 11 anni, restano ora da disputare solo quattro giornate per chiudere il campionato e capire come finirà la volata per la qualificazione alla prossima Champions League, oltre a scoprire chi saluterà la Serie A dopo la matematica retrocessione del Crotone (domani potrebbe aggiungersi il Parma in caso di sconfitta con il Torino). Dietro ai nerazzurri campioni d'Italia si fa serrata la battaglia per i restanti tre posti nell'Europa che conta: Atalanta, Milan e Juventus a quota 69, Napoli a 67 e Lazio a 64 con una gara da recuperare. Tutto in bilico e tutto incredibilmente entusiasmante come non succedeva da anni. La squadra di Pioli si è ripresa dopo due ko di fila e ha riagguantato i bergamaschi (fermati dal Sassuolo), formando un terzetto da paura insieme alla ... Leggi su agi (Di lunedì 3 maggio 2021) AGI - Terminata la corsa allo Scudetto che ha riportato l'Inter sul tetto d'Italia dopo 11 anni, restano ora da disputare solo quattro giornate per chiudere il campionato e capire come finirà la volata per la qualificazione alla prossimaLeague, oltre a scoprire chi saluterà la Serie A dopo la matematicadel Crotone (domani potrebbe aggiungersi il Parma in caso di sconfitta con il Torino). Dietro ai nerazzurri campioni d'Italia si fa serrata la battaglia per i restanti tre posti nell'Europa che conta: Atalanta, Milan e Juventus a quota 69, Napoli a 67 e Lazio a 64 con una gara da recuperare. Tutto in bilico e tutto incredibilmente entusiasmante come non succedeva da anni. La squadra di Pioli si è ripresa dopo due ko di fila e ha riagguantato i bergamaschi (fermati dal Sassuolo), formando un terzetto da paura insieme alla ...

AndreD81 : @BugattiCristian La vostra ultima Champions? La vostra retrocessione più recente? - giuslom : Si dimentica il passaggio chiave: eliminazione umiliante dalla Champions, senza retrocessione in Uel. Quello è stat… - Pino72375825 : @Carloalvino spero nella retrocessione del Cagliari a scapito della Champions...SI, io la preferisco! - Gigu05986984 : @Pimpabg Se finisse oggi saremmo ancora in champions, per cui se vinciamo le prossime 3 partite... Ricordi lo spare… - IvanDiCarlo1 : @MangaRobby Stacce. E soprattutto iniziate a capire che non esistono partite facili/difficili, vi davano in Champio… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions retrocessione Serie A: pari Atalanta, Inter campione d'Italia. Vince la Juve, perde la Roma. I RISULTATI Nel recupero arriva il pareggio del Cagliari: è Nandez a firmare il definitivo 1 - 1, un risultato che rallenta la corsa Champions del Napoli e proietta i rossoblù fuori dalla zona retrocessione. Il ...

Risultati Serie A, classifica/ Adrien Silva sblocca a Marassi! Diretta gol live ... Milan e Juventus per un posto nella prossima Champions League, con la Lazio che di ritorno dalla ... come specialmente per il nodo retrocessione , dove ancora parecchi club non possono dirsi al sicuro: ...

Champions e retrocessione, partono due incertissimi 'mini tornei' AGI - Agenzia Giornalistica Italia Champions e retrocessione, partono due incertissimi 'mini tornei' Assegnato lo scudetto, tutto ancora da decidere nel gruppetto di testa e in quello di coda per gli ultimi verdetti del campionato a quattro giornate dalla fine ...

News Udinese – La classifica si aggiorna: cambia tutto! Ecco le ultime news in casa Udinese. I risultati delle ultime partite hanno stravolto la classifica. Lo scenario cambio ancora ...

Nel recupero arriva il pareggio del Cagliari: è Nandez a firmare il definitivo 1 - 1, un risultato che rallenta la corsadel Napoli e proietta i rossoblù fuori dalla zona. Il ...... Milan e Juventus per un posto nella prossimaLeague, con la Lazio che di ritorno dalla ... come specialmente per il nodo, dove ancora parecchi club non possono dirsi al sicuro: ...Assegnato lo scudetto, tutto ancora da decidere nel gruppetto di testa e in quello di coda per gli ultimi verdetti del campionato a quattro giornate dalla fine ...Ecco le ultime news in casa Udinese. I risultati delle ultime partite hanno stravolto la classifica. Lo scenario cambio ancora ...