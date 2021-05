Caso Fedez, direttore di Rai3 convocato in Vigilanza Rai. "Dal rapper parole infamanti" (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Caso Fedez non si ferma alla pur frizzante polemica social e politica. La commissione di Vigilanza sulla Rai ha convocato d'urgenza il direttore di Rai3, Franco Di Mare , che sarà ascoltato ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilnon si ferma alla pur frizzante polemica social e politica. La commissione disulla Rai had'urgenza ildi, Franco Di Mare , che sarà ascoltato ...

AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - BentivogliMarco : Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fed… - petergomezblog : Caso Fedez, l’audio integrale della telefonata al rapper. L’imbarazzo di Rai e organizzatori: nessuno si vuole pren… - Blackskorpion4 : RT @conteDartagnan: e se Fedez fosse il sostituito naturale di Grillo...?Fateci caso.... - RedSara00 : RT @radio_zek: Del ‘caso #Fedez’ deve rimanere quello detto sul palco. Nomi e cognomi. Non perdiamo di vista l’obiettivo. Approvate il #D… -