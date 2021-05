Caso Amara, su loggia Ungheria indagano Roma, Perugia e Brescia. Giallo su Ermini e Mattarella (Di lunedì 3 maggio 2021) I verbali di Piero Amara, l’ex-avvocato esterno di Eni, sulla presunta esistenza di una cosiddetta “loggia Ungheria” – della quale farebbero parte magistrati, politici e alti esponenti delle istituzioni – sarebbero stati trasmessi alla Procura di Perugia solo nel gennaio scorso, ossia un anno dopo le rivelazioni fatte tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020 davanti ai pm milanesi Laura Pedio e Paolo Storari. E quanto si apprende in ambienti giudiziari. Un ritardo che confermerebbe l’immobilismo dell’inchiesta denunciato da Storari, il quale ha consegnato i verbali all’allora componente del Csm Piercamillo Davigo per tutelarsi. Il pm milanese ora rischia di essere accusato di aver violato il segreto, con possibili conseguenze sul piano disciplinare. Sta di fatto che il pm di Milano Paolo Storari avrebbe inviato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 maggio 2021) I verbali di Piero, l’ex-avvocato esterno di Eni, sulla presunta esistenza di una cosiddetta “” – della quale farebbero parte magistrati, politici e alti esponenti delle istituzioni – sarebbero stati trasmessi alla Procura disolo nel gennaio scorso, ossia un anno dopo le rivelazioni fatte tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020 davanti ai pm milanesi Laura Pedio e Paolo Storari. E quanto si apprende in ambienti giudiziari. Un ritardo che confermerebbe l’immobilismo dell’inchiesta denunciato da Storari, il quale ha consegnato i verbali all’allora componente del Csm Piercamillo Davigo per tutelarsi. Il pm milanese ora rischia di essere accusato di aver violato il segreto, con possibili conseguenze sul piano disciplinare. Sta di fatto che il pm di Milano Paolo Storari avrebbe inviato ...

