Barbara d' Urso punzecchiata da Luca Onestini | Chi lavora dovrebbe controllare

fanpage : Ad #AvantiUnaltroAncheDiSera con la complicità di Paolo Bonolis, Tommaso #Zorzi lancia una frecciata a Barbara D'… - leotambe : RT @BObliterato: Non avrei mai pensato di di dirlo: 'Barbara D'Urso asfalta Salvini.' ???????????????????????? - MauSci : RT @BObliterato: Non avrei mai pensato di di dirlo: 'Barbara D'Urso asfalta Salvini.' ???????????????????????? - DVEVIPORTARCIME : @matteosalvinimi ti sei fatto asfaltare pure da barbara d'urso - lciucciovino : Vi rendete conto che unico argine al vuoto etico e intellettuale della #Lega di #Salvini attualmente sono #Fedez e Barbara D'Urso?! -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Urso

Tommaso Zorzi, infatti, è stato tirato in ballo circa una presunta antipatia versoD'. (Continua a leggere dopo le foto). Dopo la vittoria del GF Vip, Tommaso Zorzi ha preso parte a ...D'nel mirino dal vip. La notizia a Pomeriggio 5 fa infuriare Pubblicato il 03 - 05 - 2021 alle ore 09:59. Ultima modifica il 03 - 05 - 2021 alle ore 09:59 /L'adozione della piccola, abbandonata dalla madre quando aveva solamente 30 giorni perché aveva la sindrome di Down. Un racconto che spiega in modo chiaro come l'amore per i bambini non è questione di ...Luca Onestini smentisce il bacio tra Gianmarco e Valeria Marini a Supervivientes e lancia un dardo infuocato a Barbara d’Urso.