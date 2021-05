Uccisa e trovata a pezzi in un cassonetto a Bologna. Il fidanzato si è ucciso (Di domenica 2 maggio 2021) A far pensare che si tratti di un omicidio suicidio è soprattutto un biglietto che l'uomo ha lasciato. Scritto in francese, dalle frasi un po' sconclusionate, conterrebbe, secondo gli investigatori, elementi che fanno capire le sue responsabilità nel fatto Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 2 maggio 2021) A far pensare che si tratti di un omicidio suicidio è soprattutto un biglietto che l'uomo ha lasciato. Scritto in francese, dalle frasi un po' sconclusionate, conterrebbe, secondo gli investigatori, elementi che fanno capire le sue responsabilità nel fatto

Agenzia_Ansa : Uccisa e trovata a pezzi in un cassonetto a Bologna. Il fidanzato impiccato, l'ipotesi è di un omicidio-suicidio… - repubblica : ?? E' stata stuprata e poi uccisa la ragazza di 24 anni (non 14 come precedentemente scritto) trovata in un box auto… - ilriformista : L'orrore in un garage nel Napoletano #GraziaSeverino #Pompei - infoitinterno : Bologna, uccisa e trovata a pezzi in un cassonetto. Il fidanzato si è impiccato - attilascuola : RT @noitre32: Bologna, donna uccisa e trovata a pezzi in un cassonetto -