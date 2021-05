Serie A, vince la Lazio. Pari per Atalanta e Napoli (Di domenica 2 maggio 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 2 maggio. Juventus impegnata sul campo dell’Udinese. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 2 maggio. Nella prima sfida la Lazio batte 4-3 il Genoa. Serie A, i risultati di domenica 2 maggio Di seguito i risultati di Serie A domenica 2 maggio, sfide valide per la trentaquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Lazio-Genoa 4-3Bologna-Fiorentina 1-2Napoli-Cagliari 1-0Sassuolo-Atalanta 1-1Udinese-Juventus (ore 18)Sampdoria-Roma (ore 20:45) Pallone Serie ASerie A, Sassuolo-Atalanta 1-1: Berardi risponde a Gosens Sassuolo-Atalanta 1-1 Marcatori: 32? Gosens (A), 48? ... Leggi su newsmondo (Di domenica 2 maggio 2021)A, il programma e i risultati di domenica 2 maggio. Juventus impegnata sul campo dell’Udinese. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 2 maggio. Nella prima sfida labatte 4-3 il Genoa.A, i risultati di domenica 2 maggio Di seguito i risultati diA domenica 2 maggio, sfide valide per la trentaquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)-Genoa 4-3Bologna-Fiorentina 1-2-Cagliari 1-0Sassuolo-1-1Udinese-Juventus (ore 18)Sampdoria-Roma (ore 20:45) PalloneA, Sassuolo-1-1: Berardi risponde a Gosens Sassuolo-1-1 Marcatori: 32? Gosens (A), 48? ...

