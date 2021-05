Sassuolo, De Zerbi: «Futuro? Ho un sogno» (Di domenica 2 maggio 2021) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Atalanta Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni. PAREGGIO – «Fare punti con l’Atalanta è sempre bello, non si può dire che non si è contenti del pareggio. Per come si stava incanalando la partita, avessimo tenuto la superiorità numerica, avremmo avuto qualche possibilità in più di vincere, ci portiamo qualche rammarico per quell’episodio. Ora da martedì riprendiamo pensando al Genoa e cercando di fare 4 gare finali per prendere il massimo dei punti». GOL GOSENS – «Il gol lo abbiamo preso perché l’Atalanta è forte e sa cosa deve fare. Muldur poteva seguire Gosens, sapevamo che loro si buttano in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Roberto De, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Atalanta Roberto De, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni. PAREGGIO – «Fare punti con l’Atalanta è sempre bello, non si può dire che non si è contenti del pareggio. Per come si stava incanalando la partita, avessimo tenuto la superiorità numerica, avremmo avuto qualche possibilità in più di vincere, ci portiamo qualche rammarico per quell’episodio. Ora da martedì riprendiamo pensando al Genoa e cercando di fare 4 gare finali per prendere il massimo dei punti». GOL GOSENS – «Il gol lo abbiamo preso perché l’Atalanta è forte e sa cosa deve fare. Muldur poteva seguire Gosens, sapevamo che loro si buttano in ...

PagineRomaniste : #Sassuolo, #DeZerbi: 'Il mio sogno è quello di arrivare settimo' #ASRoma - sportli26181512 : Sassuolo, De Zerbi: 'Sogno il settimo posto, l’Atalanta ha fatto da scuola a tutti' - forzaroma : #Sassuolo, #DeZerbi: “Il mio sogno è arrivare settimo” #ASRoma - CanaleSassuolo : De Zerbi dopo Sassuolo-Atalanta 1-1: “Grande partita, dispiace per alcune disattenzioni” - Dalla_SerieA : Diretta Sassuolo-Atalanta ore 15: formazioni ufficiali e come vederla in tv e in streaming -… -