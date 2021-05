Saluti romani per commemorazione Mussolini al lago di Como (Di domenica 2 maggio 2021) Da una parte della piazza una settantina di nostalgici fascisti in abbigliamento nero, dall'altra alcune centinaia di manifestanti dell'Anpi e dei sindacati. Si è svolta così, tra Saluti romani da una ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) Da una parte della piazza una settantina di nostalgici fascisti in abbigliamento nero, dall'altra alcune centinaia di manifestanti dell'Anpi e dei sindacati. Si è svolta così, trada una ...

Ultime Notizie dalla rete : Saluti romani Saluti romani per commemorazione Mussolini al lago di Como Da una parte della piazza una settantina di nostalgici fascisti in abbigliamento nero, dall'altra alcune centinaia di manifestanti dell'Anpi e dei sindacati. Si è svolta così, tra saluti romani da una parte, "Bella ciao" e slogan dall'altra questa mattina in piazza Paracchini a Dongo, la commemorazione dei gerarchi fascisti fucilati il 28 aprile del 1945, una cerimonia ...

Da antifascista dico basta all'ingerenza impositiva del PD sempre ed ovunque - Milano Post Ma se aborro saluti romani e raduni nostalgici, in eguale misura detesto pugni chiusi, bandiere rosse e inni comunisti. Ma quante volte le manifestazioni e le piazze sono state segnate dai simboli ...

Anpi contro il Tg3 regionale: "Bella Ciao una provocazione? Vergognoso sfregio, provvedimenti contro i responsabili" BOLOGNA - "Una provocazione Bella Ciao? Ma scherziamo?". Quasi non ci crede la presidente dell'Anpi di Bologna Anna Cocchi appena visto lo stralcio del servizio del Tg3 Emilia Romagna che ieri sera, n ...

