Ronaldo salva la Juve con una doppietta | Udinese piegata nel finale

ClaudioAga91 : Se fossi un tifoso della #Juve non sarei per niente contento di #UdineseJuventus, praticamente si salva solo il ris… - AnnaCurci2 : @EdoardoMecca1 Un Ronaldo osceno salva una Juventus oscena - sportface2016 : #Ronaldo salva la #Juventus dal baratro, superato l'ostacolo Udinese: ora il dentro o fuori col Milan - Lussi388 : Ci salva ancora #Ronaldo, meno male c’è lui. #Rabiot entra e cambia gli ultimi minuti di una partita bruttissima, s… - TheMattDP10 : CR7 salva tutto, ma la squadra è INDECENTE | UDINESE JUVENTUS 1-2 -

Il prescelto a far da spalla aè Dybala, con Morata in panca per un problema a un polpaccio. I due provano a dialogare dopo una manciata di secondi, poi al solitotende ad arretrare e ...La doppietta dinel finale ribalta il gol di Molina. Sintesi Udinese Juve ...Udine, 2 maggio 2021- A salvare la Juventus da una clamorosa sconfitta ci pensa ancora Cristiano Ronaldo: nel finale di una partita decisa da un gol dell'Udinese nei minuti inizia ...Una doppietta del portoghese nel finale consente ai bianconeri di vincere in rimonta contro un'ottima Udinese.