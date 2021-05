Olympia Dukakis, muore l’attrice premio Oscar di “Stregata dalla luna” (Di domenica 2 maggio 2021) È venuta a mancare ieri all’età di 89 anni Olympia Dukakis, premio Oscar per “Stregata dalla luna”. l’attrice è morta nella sua casa di New York, assistita dalla figlia Christina Zorich. La causa esatta del decesso non è stata ancora accertata. A dare l’annuncio della scomparsa è stato il fratello Apollo con un messaggio su Facebook: “La mia amata sorella, Olympia Dukakis, è morta questa mattina a New York. Dopo molti mesi di problemi di salute, finalmente riposa in pace con suo marito Louis”. Olympia Dukakis: carriera e vita privata Olympia Dukakis nasce a Lowell in Massachusetts nel 1931. Figlia di immigrati greci, da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) È venuta a mancare ieri all’età di 89 anniper “”.è morta nella sua casa di New York, assistitafiglia Christina Zorich. La causa esatta del decesso non è stata ancora accertata. A dare l’annuncio della scomparsa è stato il fratello Apollo con un messaggio su Facebook: “La mia amata sorella,, è morta questa mattina a New York. Dopo molti mesi di problemi di salute, finalmente riposa in pace con suo marito Louis”.: carriera e vita privatanasce a Lowell in Massachusetts nel 1931. Figlia di immigrati greci, da ...

repubblica : È morta Olympia Dukakis, premio Oscar per 'Stregata dalla luna' - MediasetTgcom24 : Addio all'attrice Olympia Dukakis: vinse l'Oscar con 'Stregata dalla luna' #olympiadukakis - LaStampa : Addio a Olympia Dukakis, Oscar nei panni della madre di Cher - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'E' morta a 89 anni l'attrice americana Olympia Dukakis, Oscar e Globe per il suo ruolo come madre di… - Think_movies : Addio al premio Oscar Olympia Dukakis, la star ci lascia all’età di 89 anni -