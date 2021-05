“Non ti azzardare”. UeD, Armando Incarnato torna in studio ed è subito caos. Maria De Filippi lo censura (Di domenica 2 maggio 2021) Nella giornata del primo maggio sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Al centro della scena è tornato lui, Armando Incarnato. Il cavaliere è finito spesso, anzi spessissimo, al centro degli attacchi e delle critiche. Ricordate, ad esempio, quando affermò di aver incontrato Angela, ex frequentazione di Luca? Il racconto fatto da Incarnato prese una piega ‘un po’ osé’. Il cavaliere fece infatti capire che la donna era molto ‘aperta ed espansiva’, ma a quel punto intervenne Maria De Filippi, che conosce bene i paletti della fascia televisiva protetta. Nell’ultima puntata registrata Armando Incarnato si trova di fronte non ad una, bensì a tre dame. E Patty decide di rivelare cosa è successo quando è uscita con il conturbante cavaliere ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Nella giornata del primo maggio sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Al centro della scena èto lui,. Il cavaliere è finito spesso, anzi spessissimo, al centro degli attacchi e delle critiche. Ricordate, ad esempio, quando affermò di aver incontrato Angela, ex frequentazione di Luca? Il racconto fatto daprese una piega ‘un po’ osé’. Il cavaliere fece infatti capire che la donna era molto ‘aperta ed espansiva’, ma a quel punto intervenneDe, che conosce bene i paletti della fascia televisiva protetta. Nell’ultima puntata registratasi trova di fronte non ad una, bensì a tre dame. E Patty decide di rivelare cosa è successo quando è uscita con il conturbante cavaliere ...

