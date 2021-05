Napoli-Cagliari | Semplici | “Strappato un punto meritatamente”

(Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQueste le parole dial termine di: “In questo momento questovale parecchio perché diamo continuità di prestazione e risultato. E’ unche deve darci consapevolezza e forza. Anche oggi contro la squadra più in forma del momento abbiamo disputato una gran partita, giocandocela come l’avevamo preparata. Abbiamo sofferto, ma anche creato occasioni per pareggiare prima. Abbiamounal”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCagliari ?? - VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - SkySport : NAPOLI-CAGLIARI 1-1 Risultato finale ? ? #Osimhen (13’) ? #Nandez (90+4’) ? SERIE A – 34^ giornata ??… - ChiazzaroNico : RT @CagliariCalcio: ?? | POST GARA #Nandez: 'Grande soddisfazione' ?? - gilnar76 : Cagliari, Nandez: ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

Inter campione d'Italia : l' Atalanta pareggia a Reggio Emilia contro il Sassuolo e consegna lo scudetto alla squadra di Conte . Ilviene raggiunto in extremis al Maradona dale spreca l'occasione di raggiungere al secondo posto i bergamaschi e il Milan . Al Mapei Stadium l'Atalanta si ritrova in 10 al 25 per l'......20 Juventus 2020 - 2021 INTER Quanti campionati ha vinto...? Juventus 36 Inter 19 Milan 18 Genoa 9 Bologna 7 Pro Vercelli 7 Torino 7 Roma 3 Lazio 2 Fiorentina 22 Verona 1 Sampdoria 1...Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, dopo il pareggio ottenuto sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "In questo momento questo punto vale parecchio perché diamo ...Finisce 1-1 la sfida del Maradona tra Napoli e Cagliari. Le pagelle dei rossoblù. Cragno 6,5: al rientro dopo la pausa forzata per il Covid si fa trovare pronto con almeno due parate impegnative su Zi ...