Lazio-Genoa 0-0 diretta | ancora Immobile | pallone fuori

Backn19bauer : Madonna genoa contro la lazio sempre solidissimo - Corriere : Lazio-Genoa: tiro di Immobile, Perin risponde in angolo Live 0-0 - milanista81 : Un Genoa molto combattivo. 10 minuti e già 4 occasioni concesse alla Lazio ?? - CalcioPillole : Lazio contro il Genoa senza Acerbi: è la prima volta nel 2021 - sportli26181512 : Tare: 'Lazio motivata, vogliamo il quarto posto': Il ds biancoceleste ha parlato prima della sfida contro il Genoa… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Genoa

L'episodio chiave del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/21: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l'arbitro Giacomelli. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH In ...Diamo intanto uno sguardo alle partite di oggi, a cominciare da, anticipo delle 12:30. Poi alle 15 Bologna - Fiorentina, Napoli - Cagliari, Sassuolo - Atalanta, alle 18 Udinese - ...Assente Acerbi per squalifica Non figurano nell'elenco Caicedo, Escalante, Luiz Felipe. l tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il ...Si gioca Lazio-Genoa, gara valida per la 34/a giornata del campionato di Serie A, in programma il 2 maggio 2021 alle ore 12:30.