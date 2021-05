Laura Cremaschi, non solo volto fisso di Avanti un Altro: ha partecipato ad un altro famoso programma, ricordate quale? (Di domenica 2 maggio 2021) Laura Cremaschi è uno dei volti fissi del minimondo di Avanti un altro, ma ricordate in quale altro programma l’abbiamo vista? Diteci la verità: chi è che non perde la testa ogni volta che la vede tra il “parterre” di Avanti un altro? Senza alcun dubbio, nessuno: ne siamo certi! Vero e proprio volto fisso L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021)è uno dei volti fissi del minimondo diun, mainl’abbiamo vista? Diteci la verità: chi è che non perde la testa ogni volta che la vede tra il “parterre” diun? Senza alcun dubbio, nessuno: ne siamo certi! Vero e proprioL’articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

infoitcultura : Avanti un Altro, incidente bollente per Laura Cremaschi: il reggiseno non la contiene FOTO - GossipItalia3 : Avanti un altro, Laura Cremaschi incidente piccante in diretta: pubblico estasiato #gossipitalianews - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato LAURA CREMASCHI, la regina del web di 'Avanti un altro', ecco cosa ci ha raccontato ????… - CIAfra73 : Laura Cremaschi, la Regina del Web di #avantiunaltro, parla del game show e di reality: le sue parole - zazoomblog : Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi la clamorosa decisione - #Claudia #Ruggeri #Laura #Cremaschi -