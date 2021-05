Inter Campione | Lapo Elkann | “Complimenti a Conte | Marotta e tutto il team”

(Di domenica 2 maggio 2021) L’d’Italia e arrivano i primi. Oltre alla gioia dei tifosi e le parole del club nerazzurro per ringraziare i propri supporters, sono diversi i post di addetti ai lavori e appassionati. Iarrivano anche dal mondo bianconero, conche si è affidato a Twitter per celebrare lo Scudetto dell’. “La rivalità sul campo non deve Mai oscurare il Valore della Sportività:e aildell’per lo Scudetto” scrive, “amare la Juve significa anche rispettare gli avversari“. La rivalità sul campo non deve Mai oscurare il Valore della Sportività: ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Deci… - GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - NicoloScremin : ???????????? Il Biscione è di Nuovo Campione ???? @Inter - LuigiFab21 : RT @DAZN_IT: L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Campione

L'Atalanta pareggia 1 - 1 a Reggio Emilia col Sassuolo e l'si laurea cosìd'Italia 2020/2011 con quattro gare di anticipo. La squadra di Gasperini, a lungo in dieci per l'espulsione di Gollini nel primo tempo per fallo da ultimo uomo, era ...Con questo tweet e un fotomontaggio della squadra in festa, l'celebra sui social la vittoria del suo 19° titoloL’Inter può fare festa, i nerazzurri sono ufficialmente campioni d’Italia 2020-2021. Il pari dell’Atalanta sul campo del Sassuolo rende matematico il tricolore dei nerazzurri. Una cavalcata vincente n ...Con il trionfo di quest'anno, l'Inter si è portata al secondo posto solitario come numero di Scudetti, alle spalle della Juventus. L'elenco di tutti i vincitori stagione per stagione.