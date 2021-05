Il Paradiso delle Signore | trame dal 3 al 7 maggio | Marcello mediterà di fuggire

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 2 maggio 2021) Il, nel corsoprossime puntate, concentrerà l'attenzione ancora sulla crisi coniugale di Marta e Vittorio e sulle schermaglie amorose tra Maria e Rocco. Lesettimanali dal 3 al 7, infatti, sottolineano che la Puglisi, dopo aver saputo che il giovane e Irene si sono baciati, non parlerà più con la Venere edi vendicarsi. Intanto, Giuseppe Amato lavorando duramente in caffetteria sembrerà vicino a riottenere la fiducia di Salvatore. Dal canto suo, Marta, ignara che Vittorio l'abbia vista tra le braccia di Dante, non comprenderà l'atteggiamento del marito che addirittura prenderà una drastica decisione, mentre tra Gabriella e Cosimo la situazione migliorerà. In seguito, Marta si confronterà con Dante sul filmato che la ...