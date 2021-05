Il concorso di Airbnb: smart working gratis in Trentino (Di domenica 2 maggio 2021) Vi piacerebbe fare smart working in mezzo alla natura? E se vi dicessimo che c’è un modo per vincere una settimana di smart working in una baita del Trentino? Tutto ciò può accadere con il concorso di Airbnb. La celebre azienda difatti ha bandito una gara attraverso cui si può vincere un periodo di smart Leggi su periodicodaily (Di domenica 2 maggio 2021) Vi piacerebbe farein mezzo alla natura? E se vi dicessimo che c’è un modo per vincere una settimana diin una baita del? Tutto ciò può accadere con ildi. La celebre azienda difatti ha bandito una gara attraverso cui si può vincere un periodo di

airbnb_it : RT @AD_italia: Tre settimane di smart working in Trentino: Airbnb lancia il concorso - AD Italia - siviaggia : Fare #smartworking in una baita di montagna ??, con vista mozzafiato. È meglio. Come fare - AD_italia : Tre settimane di smart working in Trentino: Airbnb lancia il concorso - AD Italia - AD_italia : Tre settimane di smart working in Trentino: Airbnb lancia il concorso - AD Italia - bioccolo : RT @brrivv1: #Smartworking concorso premia le storie più incredibili 'Per partecipare basterà raccontare la propria storia di resilienza i… -