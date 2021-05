GTA V su PC diventa spettacolare next-gen con più di 1000 mod installate

(Di domenica 2 maggio 2021) Il mondo continua ad attendere notizie sul prossimo capitolo di Grand Theft Auto, già oggetto di numerosi leak ed indiscrezioni, ma GTA5 continua tutt'ora a regalarci diverse sorprese. O meglio, i modder continuano a regalarcele: grazie alla loro elevata produttività, oggi nel 2021 siamo in grado di giocare ad un titolo ormai vecchio di quasi 7 anni, come se fosse una produzione-gen. Le mod grafiche esistenti per GTA5 sono veramente ottime e basta installarne un paio per notare un netto miglioramento nella resa grafica. Cosa succederebbe se, di queste mod, se ne installassero oltre? Leggi altro...

Grazie ad una particolare combinazione di mod, infatti,5 si è trasformato letteralmente in un ... LA Revo 2.0, RTGI Ray - Tracing e QuantV ) il titolo di casa Rockstara tutti gli effetti ...6 torna al centro dei rumor: l'ambientazione svelata da un dominio web di Take - Two? Spuntano ... parlare significa capirsi e affrontare qualsiasi difficoltàpiù semplice. È questo l'...Un utente di Youtube ha provato ad installare oltre 1000 mod per GTA5, cercando di realizzare una versione next-gen del titolo Rockstar e il risultato è sorprendente.In attesa di mettere le mani almeno su un piccolo trailer del prossimo GTA, godiamoci il quinto capitolo in "versione" next gen.